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Eskişehir'de Trafik Denetimleri Sonuçlandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 47 sürücü ve araca işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 47 sürücü ve araca işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı Modern Müze önünde ve Fabrikalar Sokakta trafik denetimi yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde çeşitli kural ihlallerinde bulunan 32 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. Fabrikalar sokakta yapılan denetimlerde ise 61 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde çeşitli kural ihlalinde bulunan 15 motosiklet sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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