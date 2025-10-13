Eskişehir'de Trafik Denetiminde 7 Bin 526 Ceza Yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 558 araç ve sürücü denetlenirken, 7 bin 526 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde trafik denetimi yapıldı. Ekiplerce; 4 bin 744 yük taşımacılığı, 740 yolcu taşımacılığı, 3 bin 339 alkol denetimi, 951 adet motosiklet ve 6 bin 806 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 558 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 7 bin 526 adet trafik cezası yazılırken, 368 araç trafikten men edildi ve 89 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında meydana gelen 47 yaralanmalı ve 70 maddi hasarlı trafik kazasına da ekiplerce müdahale edildi. - ESKİŞEHİR