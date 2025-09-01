Eskişehir'de Tır Yangını, Araç Kül Oldu

Eskişehir'de Tır Yangını, Araç Kül Oldu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde patlayan lastikten çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıkan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de jantından çıkan kıvılcımla tutuşan tır itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 43 yaşındaki E.E. idaresindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tırın lastiği, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Janttan çıkan kıvılcımlarla tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucunda tır yangını söndürülürken, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
