Eskişehir'de Tır Tramvay Yoluna Girdi, Seferler Aksadı

Eskişehir'de kontrolden çıkan tırın tramvay yoluna girdiği kaza sonucunda maddi hasar oluşurken, toplu ulaşım seferleri aksadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Fabrikacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 KA 3652 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay yoluna girdi. Rayların kenarındaki taşlara takılan tır sebebiyle OTOGAR-SSK / OGÜ-SSK hatlarında tramvay seferleri yapılamazken, diğer karayolu araçları da ilerleyemedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ESTRAM ekipleri sevk edildi. Tırın bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerekli müdahaleyi yapmasının ardından seferler normale döndü.

Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR