Evinde temizlik yaparken düşen kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Eskişehir'de temizlik yaparken baş dönmesi sonucu ikameti içerisinde düşen kadına sağlık ekipleri müdahele etti.

Olay, Zerafet Sokak üzerinde bulunan Yenikent Küme Evleri Sitesi'nde 31.D numaralı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4'üncü katta bulunan dairesinde temizlik yapan 43 yaşındaki kadın, baş dönmesi sonucu düşerek kafasını çarptı. Kadın için endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince evde tedavi edilen kadının iyi durumda olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı