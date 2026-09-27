Eskişehir'de temizlik görevlileri çöp yanında buldukları Türk bayrağını kamyona astı

Eskişehir'de temizlik görevlileri çöp yanında buldukları Türk bayrağını kamyona astıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde temizlik görevlileri, çöp konteyneri kenarında buldukları Türk bayrağını temizleyip görev yaptıkları kamyona astı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, görüntüler sosyal medyada takdir topladı.
Eskişehir'de temizlik görevlileri, sokakta çöpün yanında fark ettikleri Türk bayrağını temizleyerek görev yaptıkları temizlik kamyonuna astı.
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren temizlik personelleri, konteyner kenarına bırakılmış bir Türk bayrağı gördü. Bayrağı bulunduğu yerden alan görevliler, özenle düzelttikten sonra çöp kamyonunun üzerinde dalgalanabileceği uygun bir yere sabitledi.
Temizlik görevlilerinin bu duyarlı davranışı, arkada seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin takdirini topladı.