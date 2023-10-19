Eskişehir'de Tefeci Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

5'İ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de polisin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A., İ.S., E.S., M.C. ve L.B, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcılık sorgusuna alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde 'tefecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.