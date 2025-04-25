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Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Baskın

Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Baskın
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde tarihi eser satışı yapmaya çalışan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı. Araçta Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi.

Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı bilgisi alınmıştır. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 33 adet bronz sikke ve 2 adet obje ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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