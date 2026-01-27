Haberler

Taksi kapısına çarpan scooterli genç yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda bir ticari taksiden inmek isteyen yolcunun kapısına çarpan elektrikli scooter kullanıcısı yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de cadde üzerinde ticari taksiden inmek isteyen yolcunun açtığı kapıya çarpan scooter kullanıcısı yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol üzerinde yolcu indiren ticari taksinin açılan kapısına 23 yaşındaki Berker D., kullandığı elektrikli scooter ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen scooter kullanıcısı yaralandı. Kaza için olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 23 yaşındaki sürücü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
