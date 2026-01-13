Taksi, dönüş yapan dolmuşa çarptı
Eskişehir'de bir taksinin dönüş yapan dolmuşa çarpması sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 T 0243 plakalı taksi, 26 M 0100 plakalı dolmuşa henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Tamponu düşen takside ve dolmuşta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa