Eskişehir’de Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir’de Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir'de kural ihlali yaptığı belirtilen bir taksi, geçiş üstünlüğüne sahip otomobile çarptı. Kazada bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kural ihlali yaptığı belirtilen taksi ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Olay, Kartal Kavşağı Üst Yol'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. idaresindeki 26 T 0085 plakalı taksi, iddiaya göre kural ihlali yaparak geçiş üstünlüğünü kullanan A.C. yönetimindeki 34 FJ 1860 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, takside yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu M.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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