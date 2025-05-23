Eskişehir’de Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de kural ihlali yaptığı belirtilen taksi ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Olay, Kartal Kavşağı Üst Yol'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. idaresindeki 26 T 0085 plakalı taksi, iddiaya göre kural ihlali yaparak geçiş üstünlüğünü kullanan A.C. yönetimindeki 34 FJ 1860 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, takside yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu M.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR