Takla atan Tofaş refüje devrildi: 2 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kerem G. (21) idaresindeki 26 AFF 301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Takla atan otomobil, refüjde ters dönerek durdu. Kazanın ardından tavanı ezilen aracın içerisinden sürücü Kerem G. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (21) kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sürücü Kerem G. ile yolcu E.G., ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı