Haberler

Takla atan Tofaş refüje devrildi: 2 yaralı

Takla atan Tofaş refüje devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kerem G. (21) idaresindeki 26 AFF 301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Takla atan otomobil, refüjde ters dönerek durdu. Kazanın ardından tavanı ezilen aracın içerisinden sürücü Kerem G. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (21) kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sürücü Kerem G. ile yolcu E.G., ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti
Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

Acun Ilıcalı çıldırdı! Transfere akılalmaz rakam
Hong Kong'lu diş hekimini sahte kimlikle dolandıran Nijeryalı Esenyurt'ta yakalandı

Hong Kong'da başlayan 2.5 milyon dolarlık aşk tuzağı İstanbul'da çöktü
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı