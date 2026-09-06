Haberler

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Polise Takıldı

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Polise Takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak polis merkezine sevk edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Ulutekin Sokak üzerinde meydana geldi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında durumundan şüphelandıkları bir hafif ticari aracı durdurdu. Ekiplerce araç sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde, şahsın alkollü olduğu tespit edildi.

Cezai işlem uygulanan alkollü sürücü, gerekli idari ve adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla ifade verilmek üzere polis merkezine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu

Orta Vadeli Program açıklanıyor! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz

Gece gece Kerem'e patladı: Şu röportajı Galatasaray'da verseydin...
Cemal Enginyurt'un 'Hayırlı olsun' dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı

Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekandan neler çıktı neler
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü

Genç kadından skandal hareket! Polis yakalamak için peşine düştü
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı

Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar