Eskişehir'de Alkollü Sürücü Polise Takıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Ulutekin Sokak üzerinde meydana geldi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında durumundan şüphelandıkları bir hafif ticari aracı durdurdu. Ekiplerce araç sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde, şahsın alkollü olduğu tespit edildi.

Cezai işlem uygulanan alkollü sürücü, gerekli idari ve adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla ifade verilmek üzere polis merkezine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı