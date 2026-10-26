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Eskişehir'de son bir haftada uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheliden 11'i tutuklandı

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Eskişehir'de 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında polis ve jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 47 olaya müdahale edildi ve 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 11'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken 52'si serbest bırakıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 64 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmaların bilançosunu paylaştı. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 47 olaya müdahale edilirken, haklarında işlem yapılan 64 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 52 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda; 5 kilo 618 gram metamfetamin, 1 kilo 195 gram kokain, 36 bin 723 adet sentetik ecza hapı, 128,62 gram esrar, 98,3 gram bonzai, 8,25 gram bonzai hammaddesi, 21 kök kenevir, 16 adet ecstasy hap ve 5,31 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında 4 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 64 adet fişeğe el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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