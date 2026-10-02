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Eskişehir'de son bir ayda 281 şüpheli uyuşturucu operasyonunda işlem gördü

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ay içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 281 şüpheliye işlem yapıldı. Ekiplerin müdahale ettiği 213 olayda 38 şüpheli tutuklandı, 243 şüpheli serbest bırakıldı ve çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 281 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, eylül ayı boyunca il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 213 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 281 şüpheliye işlem yapılırken, 38 şahıs tutuklandı ve 243 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 381 gram metamfetamin, 13 bin 367 adet sentetik ecza hapı, 407 gram esrar, 161 kök kenevir bitkisi, 757 gram bonzai, bin 7 gram kokain, 957 gram skunk, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet hassas terazi, 7 adet captagon, 45 gram bonzai hammadde ve 1,28 gram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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