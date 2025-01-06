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Eskişehir'de Sokak Köpeklerinin Kediyi Parçaladığı Anlar Kamerada

Eskişehir'de Sokak Köpeklerinin Kediyi Parçaladığı Anlar Kamerada
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Eskişehir'de gece saatlerinde sokak köpeklerinin bir kediyi parçalaması olayının güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Eskişehir'de gece saatlerinde sokak köpeklerinin talihsiz bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen 2 sokak köpeği, park edilen araçların arasında bulunan bir kedi kulübesini gözlerine kestirdi. Kulübeye yaklaştıklarında içerisinde kedi olduğunu fark eden köpekler, talihsiz hayvana saldırdı. Köpeklerin kediyi sokağın ortasına çekip parçaladıkları o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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