Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'deki sanayi sitesinde çıkan ve 1 kişinin tabancayla yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 75. Yıl Mahallesi Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan kavgada A.Ç. bacağından tabancayla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen E.T., M.T. ve E.M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı