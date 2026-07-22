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Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, zanlı O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., B.D. ve T.H. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın zanlısı O.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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