Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı. Kaçan üç şüpheli polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de, henüz bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana geldi. Park bitişiğinde bulunan Aktuğ Sokak'ta, daha önceden husumetli olan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay, taraflardan Umut U. (30), Ahmet D.(18), Cevdet D. (35) ile karşı taraf; 20 yaşındaki Enes Ö., 23 yaşındaki Ali Han D. ve 34 yaşındaki Volkan Taşdelen arasında silahlı kavgaya dönüştü. Enes Ö., Ali Han D. ve Volkan Taşdelen vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan şahıslar hastanelere kaldırıldı. Ateş açılması sonrası karın bölgesinden 2 mermi ile vurulan ve ağır yaralanan 34 yaşındaki Volkan Taşdelen, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan 20 yaşındaki Enes Ö.'nün durumunun ağır, hayati tehlikesinin ise bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçan şüpheliler; Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polislerin yaptığı çalışmalarda, olay yerinin yakın bir noktada park halindeki aracın altında 1 adet tabanca bulundu. Olay ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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