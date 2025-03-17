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Eskişehir'de Silah Kazası: Kendini Yaralayan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Silah Kazası: Kendini Yaralayan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi'nde, hasmını gördüğünü düşünen O.D., belindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu kasıklarından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de hasmını gördüğünü zannederek silahına sarılan şahıs, belindeki tabancanın ateş alması sonucu kazayla kendini yaraladı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Sarper Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kaldırımda hasmını gördüğünü düşünen O.D. (30) belindeki silahına sarıldı. Silahın ateş alması sonucu O.D. kasıklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre silah, O.D.'nin arkadaşı tarafından olay yerinden araçla alınarak götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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