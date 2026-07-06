Ağzından düşürdüğü sigara sebebi ile bahçeyi alevler sardı

Eskişehir'de bir vatandaşın, ağzından düşürdüğü sigara sebebi ile evin bahçesindeki otların tutuşmasıya başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki müstakil bir evin bahçesinde yangın çıktı. Alevleri ve çevreye yayılan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, yangının bir vatandaşın ağzından düşürdüğü sigara ile otların tutuşması sonucunda çıktığı iddia edildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı