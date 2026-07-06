Haberler

Ağzından düşürdüğü sigara sebebi ile bahçeyi alevler sardı

Ağzından düşürdüğü sigara sebebi ile bahçeyi alevler sardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir vatandaşın ağzından düşürdüğü sigara nedeniyle evin bahçesindeki otlar tutuştu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir vatandaşın, ağzından düşürdüğü sigara sebebi ile evin bahçesindeki otların tutuşmasıya başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki müstakil bir evin bahçesinde yangın çıktı. Alevleri ve çevreye yayılan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, yangının bir vatandaşın ağzından düşürdüğü sigara ile otların tutuşması sonucunda çıktığı iddia edildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı