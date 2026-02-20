Haberler

Seyir halindeki kamyonetten beyaz eşya düştü: O anlar kamerada

Eskişehir'de bir kamyonetin kasasından düşen beyaz eşya, arkadan gelen araç olmaması sayesinde ciddi bir kazaya yol açmadı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen beyaz eşya, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Rıza Efendi Bulvarı üzerinde seyreden 26 VT 137 plakalı kamyonetin kasasındaki beyaz eşya, yola düştü. Beyaz eşyanın yeterince sabitlenmemesi sonucu meydana gelen kazada, arkadan gelen araç olmaması faciayı önledi.. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yola düşen eşya nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Eşyanın düşmesi ve yaşanan panik, bölgeden geçen bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
