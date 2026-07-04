Haberler

Eskişehir'de yanan kamyon adeta alev topuna döndü

Eskişehir'de yanan kamyon adeta alev topuna döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda seyir halindeyken aniden alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle Bursa-Eskişehir kara yolunda trafik aksadı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de seyir halindeyken aniden alev alan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir kamyon, seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay sebebiyle Bursa-Eskişehir kara yolunun Bursa istikametine doğru giden trafikte aksama yaşandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!