Eskişehir'de yanan kamyon adeta alev topuna döndü

Eskişehir'de seyir halindeyken aniden alev alan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir kamyon, seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay sebebiyle Bursa-Eskişehir kara yolunun Bursa istikametine doğru giden trafikte aksama yaşandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı