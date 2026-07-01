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Eskişehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Eskişehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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Eskişehir'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde yer alan 9. Cadde ile Orhan Erden Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.E. idaresindeki 26 S 0082 plakalı işçi servisi ile N.G. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada işçi servisindeki 10 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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