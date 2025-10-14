Eskişehir'de Servis Araçları ve Okul Çevrelerinde Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 215 servis aracından 29'unun kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 206 farklı mekan kontrol edildi ve 542 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 215 servis aracı ve şoförü denetlenirken, bunlardan 29'unun kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 50 kahvehane, 68 market/tekel ve 88 park/bahçe olmak üzere toplam 206 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, 542 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR