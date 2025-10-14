Haberler

Eskişehir'de Servis Araçları ve Okul Çevrelerinde Denetim

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 215 servis aracı ve şoförü denetlenirken, bunlardan 29'unun kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 50 kahvehane, 68 market/tekel ve 88 park/bahçe olmak üzere toplam 206 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, 542 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

