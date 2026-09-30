Haberler

Eskişehir'de sağanakta kaygan yolda taksi ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de sağanakta kaygan yolda taksi ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ticari taksi ile panelvan çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari taksi ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, resmi evraklarda 'süper zeka' ifadesini zorunlu kılan kararnameyi imzaladı

Trump, yapay zekanın adını resmen değiştirdi! Artık bu isimle anılacak
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Gugeshashvili kendi taraftarlarına meydan okumanın bedelini ağır ödüyor

Kendi taraftarlarına meydan okumasının bedelini ağır ödüyor
İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 yıldır devam eden uygulama tarih oldu