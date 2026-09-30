Eskişehir'de sağanakta kaygan yolda taksi ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sağanakta kaygan yolda taksi ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ticari taksi ile panelvan çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı, polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari taksi ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı