Şiddetli yağışlar beraberinde kazaları da getirdi

Eskişehir'de kısa süreli de olsa etkili olan şiddetli sağanak yağış beraberinde bazı trafik kazalarını da getirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kentte etkisini gösteren yağmur nedeniyle şehrin birçok yerinde maddi hazarla atlatılan trafik kazaları meydana geldiği görüldü. Kayganlaşan zemin sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, kentin bazı ana arterlerinde trafik akışında aksamalar yaşandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı