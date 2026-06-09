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Şiddetli yağışlar beraberinde kazaları da getirdi

Şiddetli yağışlar beraberinde kazaları da getirdi
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Eskişehir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, kayganlaşan zemin nedeniyle birçok trafik kazasına neden oldu. Maddi hasarlı kazalar yaşanırken, ana arterlerde trafik akışı aksadı.

Eskişehir'de kısa süreli de olsa etkili olan şiddetli sağanak yağış beraberinde bazı trafik kazalarını da getirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kentte etkisini gösteren yağmur nedeniyle şehrin birçok yerinde maddi hazarla atlatılan trafik kazaları meydana geldiği görüldü. Kayganlaşan zemin sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, kentin bazı ana arterlerinde trafik akışında aksamalar yaşandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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