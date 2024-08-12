Eskişehir'de PUBG Oyunu Etkisindeki Şahıs Vatandaşlara Saldırdı

Eskişehir'de PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinip bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran şahsın eylemi gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi.

Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Bu sırada kaskına taktığı kamera ile internetten canlı yayın yaptığı belirlenen A.K., Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Vatandaşlara bıçakla saldırdığı anları canlı yayınla paylaşmış

PUBG oyununun etkisi altında kalarak giyinen ve vatandaşlara saldıran şüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi. - ESKİŞEHİR