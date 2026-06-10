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Hafif ticarinin çarptığı PTT aracı yan devrildi

Hafif ticarinin çarptığı PTT aracı yan devrildi
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Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı PTT aracı devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı PTT aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vadişehir Mahallesi Bamsi Sokak ve Neslişah sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FIB 399 plakalı ve S.Y. idaresinde ki PTT'ye ait panelvan araca, Ç.K. idaresindeki 26 SK 687 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza sonrası savrulan PTT aracı yan yatarak durdu. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücülerden biri Eskişehir Şehir Hastanesine ve diğeri de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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