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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Cansız Beden Bulundu

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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Zeki Kireç'in cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Zeki Kireç'in cansız bedenine ulaşıldı.

19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Porsuk Çayı içinde erkek cesedi olduğu belirlendi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu belirlendi. Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı belirlenirken, düşme sonucunda boğulduğu tahmin ediliyor.

Zeki Kireç'in cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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