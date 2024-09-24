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Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu 32 yaşındaki Zafer Gebrecioğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde telefonda tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan 32 yaşındaki adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, 20 Eylül 2024 tarihinde Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Aydınlık Evler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Burak Güven (28), telefonda tartıştığı ve arkadaşı olduğu iddia edilen Zafer Gebrecioğlu'nu (32) sokak ortasında pompalı tüfekle 1 el ateş ederek yaraladı. Vurulan şahıs olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletle kaçan şüpheli tutuklandı

Gebrecioğlu'nu silahla vurduktan sonra olay yerinden motosikletle kaçan şüpheli Burak Güven, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü şüphelinin yanında bulunan Mustafa Seçkin Şahinöz (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Zafer Gebrecioğlu'nun cenazesi, Vişnelik Beyazıt Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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