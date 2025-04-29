Eskişehir'de Polisin Kaçan Sürücüsü Ters Yolda Kaza Yaptı

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp yarım saat boyunca kaçan otomobilin sürücüsü, girdiği ters yönde kaza yaptıktan sonra yakayı ele verdi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen ve alkol testini reddeden sürücüye 40 bin TL ceza kesildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde polisin 'Dur ihtarına uymayan sürücü ekiplerden kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı 07 DC 688 plakalı Tofaş marka araç, cadde ve sokaklarda, süratli ve trafiği tehlikeye atarak kaçtı. Yaklaşık yarım saat boyunca kaçan araç girdiği ters yönde, bankete çarparak kaza yaptı. Büyük hasar alan araçtaki sürücü ve yolcu koltuğundaki şahıs ekiplerce yakalandı.

Kilometrelerce kaçan şahsa 40 bin TL ceza

Tramvay yolunda bozulan araçtan dolayı, seferler saatlerce aksadı. E.D. isimli sürücünün yapılan sorgusunda, ehliyetine daha önceden el konulduğu tespit edilirken, şahıs alkol testini reddetti. Şahsa çeşitli maddelerden 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün alkollü olup olmadığı, hastanedeki muayenesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Ağır hasar alan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, otomobilin sürücü kısmındaki alkol kutusu ise dikkat çekti. - ESKİŞEHİR