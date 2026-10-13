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Eskişehir'de polis ve jandarma son 1 haftada aranan 123 şahıs yakaladı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada yürüttüğü çalışmalarda, aranması bulunan 123 şahıs yakalandı. 369 uygulama noktasında bin 262 personelin görev aldığı çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs da yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 123 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 21-28 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki 369 uygulama noktasında bin 262 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs, 5 yıla kadar aranan 35 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 7 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 123 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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