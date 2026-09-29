Eskişehir'de polis ve jandarma son 1 haftada aranan 123 şahsı yakaladı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 123 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 21-28 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki 369 uygulama noktasında bin 262 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs, 5 yıla kadar aranan 35 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 7 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 123 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı