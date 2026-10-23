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Eskişehir'de polis operasyonunda 3 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi

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Eskişehir'de polis operasyonunda 3 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi
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Eskişehir'de 2 adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 sentetik hap ve 61 şişe kaçak-sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, aranan diğer şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Eskişehir'de polisin 2 farklı adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet sentetik hap ve 61 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye düşüren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen detaylı takip sonucunda tespit edilen 2 farklı ikamete operasyon gerçekleştirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen aramalarda; 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap ve 61 şişe kaçak-sahte alkol ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı, diğeri cezaevinde çıktı

Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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