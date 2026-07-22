Kendisini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin elinden alınan 61 bin 765 Euro sahibine iade edilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan şahısların elden para alma yöntemiyle gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık olayı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Olay bölgesindeki kamera kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların M.Ö. ve N.D. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, müştekiye ait 61 bin 765 Euro ele geçirildi.

Ele geçirilen para sahibine teslim edildi

Şüphelilerin üzerinden çıkan yüksek miktardaki para, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda mağdur vatandaşa teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö. ve N.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı