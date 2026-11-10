Eskişehir'de PİTS kameralarıyla ikinci sıra park denetimi 11 Kasım 2026'da başlıyor

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, trafik yoğunluğuna neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) uygulaması hayata geçiriliyor.

11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, Cengiz Topel, Sakarya-1, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Nilüfer ve Birlik caddeleri üzerinde bulunan PİTS kameraları aracılığıyla ikinci sıra park ihlalleri denetlenecek. İhlalde bulunduğu tespit edilen araçların tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, "Unutmayalım; ikinci sıra park, yalnızca trafik akışını değil, trafikteki herkesin güvenliğini de tehlikeye atar." denildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı