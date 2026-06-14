Tramvaydan tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu
Eskişehir'de iki çocuk, güvenlik önlemi almadan araç yolunda paten kayarak tramvaya tutundu. Tehlikeli anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de tramvaydan tutunarak yolculuk yapan patenli 2 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan araç yolunda paten kayan 2 çocuk, kazaya adeta davetiye çıkardı. Yolcu taşıyan tramvaya da asılarak ivme kazanan çocuklar, yolda paten kaymaya devam etti. Yaşanan tehlike dolu anlar bir aracın kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı