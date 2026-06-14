Haberler

Tramvaydan tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu

Tramvaydan tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de iki çocuk, güvenlik önlemi almadan araç yolunda paten kayarak tramvaya tutundu. Tehlikeli anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de tramvaydan tutunarak yolculuk yapan patenli 2 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan araç yolunda paten kayan 2 çocuk, kazaya adeta davetiye çıkardı. Yolcu taşıyan tramvaya da asılarak ivme kazanan çocuklar, yolda paten kaymaya devam etti. Yaşanan tehlike dolu anlar bir aracın kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Isparta'nın pembe hazinesi! Kilosu 650 bin liraya alıcı buluyor

Resmen şehrin hazinesi! Kilosu 650 bin liraya alıcı buluyor
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona