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Eskişehir'de park halindeki SUV'a çarpan sürücü 1.90 promil alkollü çıktı

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Eskişehir'de park halindeki SUV'a çarpan sürücü 1.90 promil alkollü çıktı
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Eskişehir Tepebaşı'nda motosikletiyle park halindeki SUV araca çarpan sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 25 bin TL para cezası kesilirken araçlarda maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de motosikleti ile park halindeki SUV araca çarpan sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.T. idaresindeki 26 APL 518 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halinde bulunan 35 ATA 283 plakalı SUV araca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücü E.T.'nin 1.90 promil alkollü olduğu saptandı. Yasal sınırların oldukça üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası kesildi.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücü E.T. işlemleri yapılmak üzere emniyet merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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