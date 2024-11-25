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Eskişehir'de Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Eskişehir'de Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
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Beylikova İlçesi'nde park halindeki bir minibüste çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de bir minibüste çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçesi'nde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, minibüs küle döndü.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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