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Eskişehir'de Park Görevlisine Köpek Saldırısı

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Eskişehir'de bulunan Dede Korkut Parkı'nda çalışan bir görevli, parkta dolaşan bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve hafif şekilde yaralandı. Olay sonrasında görevli hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir parkta çalışan görevli kişi köpek ısırması sonucu hafif şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre parkta bakım ve onarım görevlisi şahsa köpek saldırdı. Parkta dolaşan sokak köpeklerinden birisinin saldırısına uğrayan görevli, hafif şekilde yaralandı. Köpek saldırısı sonucunda yaralanan park görevlisi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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