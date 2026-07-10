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Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Eskişehir'de panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 53 yaşındaki İbrahim Yörük idaresindeki panelvan araç ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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