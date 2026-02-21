Haberler

Eskişehir'de park halindeki 2 aracın lastikleri bıçakla patlatıldı
Eskişehir'de yol kenarına park edilen iki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla delinerek kullanılamaz hale getirildi. Olay, emniyet güçlerinin incelemelerine yol açtı.

Eskişehir'de yol kenarına park edilen 2 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçakla delinerek kullanılamaz hale getirildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Saldırı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
