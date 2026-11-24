Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kazada 1 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in İstiklal Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Kısa Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 26 AKE 227 plakalı otomobil ile 26 AOF 091 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.