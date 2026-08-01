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Eskişehir’de otomobile yandan çarpan bisikletli çocuk yaralandı

Eskişehir’de otomobile yandan çarpan bisikletli çocuk yaralandı
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Eskişehir’de seyir halindeki otomobile yandan çarparak yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de seyir halindeki otomobile yandan çarparak yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken, bisiklet kullanan küçük bir çocuk aniden yola fırladı. Otomobilin sağ aynasının bulunduğu noktaya yandan çarptığı belirtilen çocuk, bisikletinden düşerek yaralandı. Aracı yol kenarına çeken otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, küçük çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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