Eskişehir'de Otomobilde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 2 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.