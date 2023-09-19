Eskişehir'de Otomobilde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Eskişehir'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 2 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 1,56 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa