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Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.T. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevizli Sokak'tan çıkan S.T. (18) idaresindeki 26 AOV 370 plakalı motosiklet, Kapıkule Sokak'ta seyir halinde bulunan R.A. idaresindeki 26 AFU 704 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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