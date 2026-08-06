Haberler

Eskişehir'de 'Beni aldattın' diyerek kadına yumruk attı

Eskişehir'de 'Beni aldattın' diyerek kadına yumruk attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda bir erkek, park halindeki otomobilde bulunan kadına 'Beni aldattın' diye bağırarak yumruk attı. Olay, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında meydana geldi ve çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir erkek şahıs park halindeki otomobilde bulunan kadını "Beni aldattın" diye bağırarak yumruk attı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında meydana geldi. Park halindeki 06 FL 4026 plakalı sedan araç içerisinde bir erkek ile sürücü koltuğunda oturan kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şahıs, "Beni aldattın" diyerek araçtaki kadına yumruk attı. Çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı

Okul bahçesinde skandal! Önce kesti, sonra derisini yüzdü
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı