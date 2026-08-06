Eskişehir'de 'Beni aldattın' diyerek kadına yumruk attı

Eskişehir'de bir erkek şahıs park halindeki otomobilde bulunan kadını "Beni aldattın" diye bağırarak yumruk attı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında meydana geldi. Park halindeki 06 FL 4026 plakalı sedan araç içerisinde bir erkek ile sürücü koltuğunda oturan kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şahıs, "Beni aldattın" diyerek araçtaki kadına yumruk attı. Çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı