Eskişehir'de Otel İçinde Kendini Bıçakla Yaralayan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de bir otel içinde kendisini bıçakla yaralayan alkollü şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta bulunan bir otelin içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle kendisini bıçaklayan erkek şahıs yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay otelin önüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünde kesikler olduğu görülen adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın bir intihar girişimi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR