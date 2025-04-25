Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Belediye başkanının binalara yaptığı 'sağlamlık' testi pes dedirtti

Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testine bakın
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Eskişehir'de Otel İçinde Kendini Bıçakla Yaralayan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Otel İçinde Kendini Bıçakla Yaralayan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir otel içinde kendisini bıçakla yaralayan alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olayın bir intihar girişimi olmadığı ve polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Eskişehir'de bir otel içinde kendisini bıçakla yaralayan alkollü şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta bulunan bir otelin içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle kendisini bıçaklayan erkek şahıs yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay otelin önüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünde kesikler olduğu görülen adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın bir intihar girişimi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.