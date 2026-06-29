Tarım işçilerinin yaktığı otlar paniğe neden oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım işçilerinin yaktığı otlar, dumanların gökyüzünü kaplamasıyla çevredeki vatandaşlara yangın paniği yaşattı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerinin bulunduğu alandaki otlar yakıldı. Otların alev almasıyla birlikte yükselen yoğun dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşlar, gökyüzüne yükselen dumanları görünce bölgede büyük bir yangın çıktığını zannederek korku yaşadı. Yaşanan olayın herhangi bir tehlike arz etmediği ve dumanların tarım işçilerinin kontrollü ot yakma işleminden kaynaklandığı ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı